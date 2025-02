L’inchino di Cosenza alla Patrona, oggi si celebra la festa della Madonna del Pilerio

Oggi la città s’inchina alla Patrona, alla quale rinnova l’atto di fede. Il riscontro sarà scontato anche oggi con la partecipazione di folla alle varie funzioni religiose che saranno celebrate in cattedrale sin dalle prime ore del mattino (7, 8,30, 10, alle 18 e alle 20). Alle 11.30 si svolgerà la messa solenne con l’offerta del cero e la partecipazione delle autorità. La funzione sarà presieduta dall’arcivescovo Gianni Checchinato. Nel pomeriggio, alle 15 la messa presieduta dal vescovo emerito di San Marco-Scalea, monsignor Nardino Bonanno, e alle 16, la processione del simulacro della Vergine si muovere lungo il tradizionale itinerario. La processione farà tappa davanti all’Ufficio territoriale del governo, e, successivamente, nei pressi del Comune per i tradizionali omaggi floreali del prefetto Rosa Maria Padovano e del sindaco Franz Caruso. Al rientro in Duomo, si celebrerà la messa vespertina. Quindi, alle 20, l’ultima funzione. Il percorso di avvicinamento alla festa del settenario, nelle catechesi giubilari, è stato guidato dal frate Ippolito Fortino attraverso il tema: “Maria modello e guida nel cammino della Speranza cristiana”.