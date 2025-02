Il luminare calabrese Francesco Iacono torna nella sua terra scegliendo l’Unical

I “cervelli” non fuggono più. Anzi, spesso ritornano. La storia di Francesco Iacono, luminare nel campo della chirurgia e della ricostruzione biologica articolare, lo dimostra. Il medico-scienziato, originario del cosentino, ha scelto di rientrare nella terra di origine dopo aver prestato servizio negli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna e Humanitas Research Hospital di Milano. Insegnerà all’Università della Calabria nel segmento accademico delle Malattie dell’apparato locomoitore e della medicina fisica riabilitativa. Di più: Iacono opererà nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza che è diventato il policlinico universitario grazie alla visione e alla comunità d’intenti del rettore dell’ateneo, Nicola Leone e del manager dell’Azienda ospedaliera, Vitaliano de Salazar. La presa di servizio, sia in ateneo che nel nosocomio, avverrà dopo l’approvazione dell’atto aziendale per la creazione del nuovo reparto di chirurgia ortopedica, di cui Iacono assumerà la direzione.

Ma qual è il profilo di questa “eccellenza” che rientra in Calabria?