Brunori Sas saluta i fan a Milano e spunta... un compaesano di Joggi

Se l'è trovato davanti mentre era intento a firmare le copertine dei vinili che sono andati letteralmente a ruba dopo Sanremo. Dario Brunori, reduce dal grande successo all'Ariston, ha incrociato un volto familiare, quello di Mattia Tripicchio, originario di Joggi (frazione di Santa Caterina Albanese) che si trova a Milano per questioni lavorative e, oltre alla provenienza, condivide con il cantautore la grande passione per il Cosenza, come testimonia la sciarpa regalata a Brunori nel corso di un evento alla Feltrinelli. Tripicchio, oltre a essere uno dei promotori dello Joggi Avant Folk (kermesse che spesso ha avuto tra i protagonisti proprio Brunori Sas) è anche uno dei componenti del Gruppo Ultras Joggi, fondato 30 anni fa.