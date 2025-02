Nanosoft entra nel Gruppo Sistematica: nasce un nuovo polo dell’innovazione. Il cosentino Maurizio Iazzolino guida l’azienda

Con una mossa destinata a lasciare il segno, Nanosoft entra a far parte del Gruppo Sistematica, una realtà con oltre 20 milioni di euro di fatturato e un posizionamento di eccellenza nei settori Automotive, Energia e Comunità Energetiche, e Cyber Security. Non si tratta solo di una crescita aziendale, ma di una visione chiara e ambiziosa per il futuro, che proietta Nanosoft verso nuove sfide e opportunità in scenari tecnologici di primaria importanza.

Alla guida di questa trasformazione epocale c’è il cosentino Maurizio Iazzolino, amministratore delegato di Nanosoft, che con determinazione e strategia ha reso possibile questa operazione. L’ingresso in Sistematica rappresenta un cambio di passo radicale: significa accedere a un ecosistema di innovazione avanzata, creare sinergie con realtà di primo livello e posizionarsi al centro della rivoluzione digitale e tecnologica.

“Non è solo un’operazione industriale, è una dichiarazione di intenti: vogliamo essere protagonisti nei settori che stanno ridisegnando il mondo. Automotive, Energia e Cyber Security non sono solo mercati, ma i pilastri della trasformazione tecnologica. Nanosoft ora ha gli strumenti, le competenze e la visione per imporsi come attore di riferimento,” ha dichiarato l’AD Maurizio Iazzolino.