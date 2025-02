Rende, settimana bianca per il Liceo Pitagora: migliorare le competenze motorie e socializzare... sulla coltre bianca

Una settimana all’insegna dello sport, della natura e del divertimento ha visto protagonisti gli studenti delle classi seconde del Liceo Scientifico, Linguistico e Scienze Applicate Pitagora di Rende. Il progetto “Sport e Natura”, svoltosi nel mese di febbraio tra Camigliatello Silano e le piste di Lorica, ha coinvolto un gran numero di ragazze e ragazzi molto entusiasti, offrendo loro un’esperienza unica tra gli sport invernali.

Le studentesse e gli studenti hanno avuto l’opportunità di cimentarsi in diverse discipline: sci alpino, snowboard, pattinaggio sul ghiaccio e ciaspolate, acquisendo progressivamente ottime competenze motorie. La settimana bianca ha rappresentato un’occasione preziosa per migliorare non solo le abilità sportive, ma anche per vivere un’esperienza di crescita personale e di socializzazione, immersi nello splendido scenario della Sila innevata. La location ideale per vivere un’esperienza avvincente e utile alla crescita.



L’entusiasmo e l’impegno dei partecipanti hanno caratterizzato tutte le attività, con momenti di puro divertimento e soddisfazione per i progressi raggiunti. Molti di loro, alla prima esperienza sugli sci o sullo snowboard, hanno saputo affrontare le sfide con determinazione, seguiti da istruttori qualificati della scuola sci di Camigliatello che hanno garantito un apprendimento efficace e in sicurezza.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente Scolastica Alisia Rosa Arturi, che ha sostenuto con entusiasmo il progetto, alla professoressa Paola Armentano, che ha coordinato le attività con passione e dedizione, a tutti i docenti ed ai docenti di Scienze motorie che hanno accompagnato e sostenuto le studentesse e gli studenti partecipanti, il professor Giuseppe De Bonis e le professoresse Lidia Cino, Carla Gentile e Martina Rosito.

L’iniziativa si è rivelata un successo sotto ogni punto di vista, consolidando il legame tra scuola, sport e natura e lasciando nei ragazzi un ricordo indelebile di un’esperienza formativa e divertente. Con l’auspicio di poter ripetere in futuro questa straordinaria avventura, gli studenti tornano in aula con un bagaglio arricchito di nuove competenze e di emozioni vissute sulla neve della Sila.