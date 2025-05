Grande successo in Sila per le residenze montane d'artista

Grande interesse e partecipazione per la nuova, entusiasmante, tappa del “High Wellness South Italy”, che è un progetto promosso dal Ministero del Turismo e di FSC. In Calabria e precisamente nella meravigliosa montagna della Sila, a Camigliatello, ha fatto tappa l’artista Mery Rigo per una residenza montana. Per più giorni, fino a domenica scorsa, l'artista ha realizzato opere ispirate a quel territorio. I lavori sono stati presentati presso l'hotel Camigliatello (Cs) con una conferenza a cui hanno partecipato, oltre l’artista Mery Rigo, il curatore Giacinto Di Pietrantonio e l’artista Maurizio Orrico. Rigo non è nuova a queste “imprese” e alla terra calabra: nel 2019, durante la residenza ai BoCs Art di Cosenza, esplorò il Pollino alla ricerca di una delle particolarità dentroceniche più antiche d’Europa, il Pino Loricato.

Oggi una nuova tappa e nuovi “sguardi” di un territorio incantevole. Foto, disegni,​

schizzi e pitture sulla Sila e per le montagne del Sud. n

Non solo sui suoi alberi Giganti, patrimonio dell’Umanità, ma anche verso il sovra bosco e il sottobosco, perché gli alberi sono sempre parte di un complesso ecosistema.

“La Calabria è una terra di straordinaria bellezza naturale”, ha avuto modo di dire l'artista. Tantisimi i complimenti ricevuti, a testimonianza di una ulteriore e proficua collaborazione con gli altri artisti e tra gli operatori del territorio.

D'altronde, Il progetto High Wellness South Italy nasce con l'obiettivo di rilanciare il turismo montano nel Sud Italia ed in Calabria attraverso investimenti mirati e una strategia di valorizzazione delle aree naturali.

L'iniziativa si basa su un modello innovativo che punta a creare un parco digitale territoriale, un sistema integrato che raccoglie tutte le attività e attrazioni legate alla montagna appunto.