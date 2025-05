Cosenza Comics and Games alle porte, inaugurazione delle mostre martedì 6

Manca pochissimo all’apertura dell’undicesima edizione di Cosenza Comics and Games, il più importante evento dedicato al fumetto e alla cultura pop in Calabria.

L’evento aprirà ufficialmente martedì 6 maggio con l’inaugurazione delle mostre promosse dal Polo Culturale di Rende e che avranno luogo al Museo del Presente di Rende (CS), in Piazza R. Kennedy n.5. Per l'occasione verranno presentati tutti gli appuntamenti in programma nel corso del mese di maggio.

Le mostre selezionate quest’anno esploreranno tre argomenti estremamente cari al pubblico dell’evento e che sono il cuore pulsante dell’intero progetto: fumetto, videogiochi e miniaturismo.

Nel salone principale del museo sarà presente “Tra Guardie e Ladri”​​, dedicata alla carriera del fumettista Giuseppe Palumbo. Con il patrocinio del Comune di Rende a cura di Sante Mazzei e Roberto Sottile, la mostra ripercorre la pluridecennale attività dell’autore materano: dagli esordi su Frigidaire, con "Ramarro, il primo supereroe masochista", attraverso la fantascienza di “EternArtemisia" e le narrazioni saggistiche di "Bazar Elettrico" e "Pasolini 1964", nate in seno al collettivo di ricerca Action30; fino alle biografie di personaggi fuori dagli schemi come Pablo Escobar e Ludovico Nicola di Giura. All’attività d’autore, si affiancano le interpretazioni di grossi personaggi del mainstream a fumetti italiano, a cominciare da Martin Mystère, fino al Tex dello speciale Texone n.40 del 2024 e soprattutto Diabolik, il personaggio che da più lungo tempo è al centro della produzione di Palumbo. Tra guardie e ladri, tra luci e ombre, tra delicate mezzetinte e colori sgargianti, in una scorribanda di oltre 100 tavole originali, l’enorme curiosità per un linguaggio raffinato come quello del fumetto nelle tante fughe di un autore sui generis.