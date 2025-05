La fede popolare di Cosenza rappresentata dai preziosi esposti in Cattedrale

Un luogo simbolo. Da 800 anni la Cattedrale - consacrata alla presenza dell’imperatore Federico II, “stupor mundi” - rappresenta il crocevia delle speranze, i desideri, i dolori e le felicità dei cosentini . Tra le antiche navate è custodito il quadro miracoloso della Madonna del Pilerio che salvò la città da una devastante pestilenza. Per secoli i fedeli hanno chiesto grazie e pronunciato preghiere invocando l’intervento divino sia in favore dei viventi che dei defunti. E, spesso, per ringraziare la Vergine per l’intercessione ottenuta hanno poi donato alla chiesa preziosi e oggetti d’oro.

