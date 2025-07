Tiktoker cosentini insieme per promuovere la Calabria e suoi prodotti: l'idea che sfonda sui social VIDEO

Valentino Andrioli, Daniele Caputo, Domenico Galiano e Marco Galiano lo hanno fatto ancora. Cosa? Far sorridere i cosentini e i calabresi. Anzi, stavolta i Cinghios sono andati ben oltre, perché strappare una risata fine a se stessa non è mai l'unico obiettivo dei comici. C'è sempre un sottotesto, un messaggio nascosto - che poi nascosto più di tanto non è - che si cela dietro a ogni sketch. Il gruppo di influencer della risata in salsa cosentina ha raccontato la Calabria attraverso un video che promuove - rigorosamente in vernacolo - le meraviglie di una terra controversa, a cominciare dalla bellezza dei suoi prodotti tipici. Sono andati oltre perché per fa sì che il loro intento passasse e arrivasse a tutti lo hanno irrobustito coinvolgendo altri tiktoker molto famosi in questi ultimi mesi. Come l'oste dell'allegria, Francesco Porco (Porco Po'), oppure Giuseppe Biscardi (Joka Calabria) e Luca Arlia (il “maestro”). Unire le forze per rendere il messaggio... più forte. E a giudicare dai commenti degli utenti, gli streamer bruzi hanno fatto centro. C'è anche chi - più di qualcuno - ha gradito a tal punto il video da ritenerlo tra i pochi degni a rappresentare la Calabria e ad esportarla.