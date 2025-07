Rotary Club Presila Cosenza Est: l’ingegnere Ignazio Cuconato è il nuovo presidente

L’ingegnere Ignazio Cuconato è il nuovo presidente del Rotary Club Presila Cosenza Est: la cerimonia si p svolta nella cornice del Regal Garden, alla presenza di autorità, soci e ospiti.

Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Antonino Iannello il quale ha passato in rassegna le tappe dell’intensa e qualificata attività svolta durante il suo mandato.

Di rilievo, giova ricordare, la consegna di tre borse di studio finalizzate a favorire l’occupazione e a frenare l’emigrazione dei giovani talenti calabresi.

Il neopresidente Cuconato, dopo i ringraziamenti alle autorità presenti, ha esposto le linee guida del nuovo anno, incentrate sulla solidarietà, sull’amicizia, sull’impegno civile, sulle interrelazioni umane, sulla tolleranza.

"Faremo in modo, ha affermato Cuconato, ‘che i programmi e i progetti individuati, i metodi di attuazione e le strategie operative, siano sviluppati e realizzati anno per anno, in armonia con quanto stabilito e richiesto dal Rotary International’. Per il conseguimento degli obiettivi fissati, ha detto ancora il presidente, è necessario migliorare l’efficacia dell’attività di servizio, rafforzare lo sviluppo delle relazioni interpersonali, diffondere e valorizzare i principi di diversità, equità, inclusione".

Diversi i progetti avviati negli scorsi anni e coerentemente riproposti: “un dono per la vita”, “Alzheimer cafè” “Autismo: conoscere per capire”.

Fra i nuovi progetti, spiccano l’assegnazione di una borsa di studio finanziata dalla società “Internet&Idee” srl di Cosenza, consistente in un tirocinio extracurriculare della durata di sei mesi da svolgersi presso la sede della stessa azienda, con possibilità di assunzione e un torneo di Bridge dedicato alla memoria di Cenzino Roberti finalizzato alla raccolta di fondi da destinare alla Rotary Foundation.

Per chiudere il suo mandato si caratterizzerà per un termine che ritiene centrale per la vita sociale e civile: la tolleranza.