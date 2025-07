Rende, il campus di Arcavacata mobilitato in vista dell'elezione del Rettore

L’attesa sta per finire. Giovedì 31 conosceremo ufficialmente i nomi dei candidati che si sfideranno per conquistare la poltrona di Rettore. Nicola Leone, infatti, il primo novembre lascerà per fine mandato anche se toccherà sempre a lui, in settembre, inaugurare i corsi accademici.

