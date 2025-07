La valorizzazione del vino calabrese, ecco il “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”

Ci siamo! Ecco il “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”, un evento dedicato alla valorizzazione del vino calabrese, attraverso un’esperienza condivisa. Una narrazione collettiva sull’identità vitivinicola della Calabria, curata da sommelier professionisti, che guideranno le degustazioni e racconteranno i vini dei produttori partecipanti. Quando? 10 e 11 agosto. Dove? Nel bellissimo borgo di Grimaldi, a pochi km da Cosenza ed in pieno Savuto, il fiume che attraversa il suo territorio. Due giorni di edizione che vede come partecipanti giornalisti e professionisti della comunicazione enogastronomica, che si incontreranno in talk, salotti e seminari.

Tra gli ospiti Luca Gardini, Best Italy Wine Critic of the World 2022, Miglior Sommelier del Mondo 2010, critico enologico tra i più influenti a livello internazionale, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso, Luca Grippo, sommelier, giornalista, blogger di settore e tantissimi altri wine lovers e semplici amanti del vino invitati all'evento.