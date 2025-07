Cosenza, Csv e Centro antiviolenza “Lanzino” tornano operativi: erano senza sede

È stato uno dei punti del Consiglio di martedì che ha trovato maggiore convergenza, seppure l’opposizione abbia mostrato delle riserve rispetto all’idea dell’amministrazione di convogliare più associazioni nella Città dei Ragazzi. Massima apertura, invece, per quanto concerne la volontà del Comune di ricercare delle sedi appropriate per due realtà locali molto attive nel campo del sociale e della difesa dei diritti delle donne, come il Centro servizi per il volontariato e il Centro antiviolenza “Roberta Lanzino”, entrambi, per motivi differenti, rimasti senza un luogo fisico dove sviluppare le proprie iniziative.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale