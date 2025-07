Rende, elezione nuovo rettore dell’Unical: Piro si ritira, sfida tra Greco e Rubino

Una sfida a due. Gianluigi Greco, ex direttore del Dipartimento di matematica e informatica e considerato uno dei massimi esperti italiani di Intelligenza Artificiale e Franco Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche si contenderanno la poltrona di rettore. Patrizia Piro, ex prorettore dimissionario, ha invece rinunciato alla candidatura. È questo il quadro emerso a scadenza del termine massimo, fissato per oggi, previsto per ufficializzare le candidature. Il vincitore della contesa elettorale prenderà il posto di Nicola Leone, che chiuderà ufficialmente il proprio mandato il primo novembre. Una eredità “pesante” quella lasciata da Leone per via dei successi ottenuti in questi anni nei settori della ricerca, del reclutamento di nuovi docenti, degli investimenti previsti nel campus in vari settori e per la nascita del corso di Medicina.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale