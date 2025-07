Scuola a Cosenza, chiusa la piattaforma per supplenze: attese le nomine

È finita. È stata chiusa ieri mattina alle 14, non un minuto prima né un minuto dopo, la piattaforma per presentare l’istanza utile a scegliere le 150 scuole nelle quali essere chiamato a svolgere supplenze nel corso del prossimo anno scolastico: tanto sino al 30 giugno quanto al 31 agosto, che per brevi periodi.

Appello cruciale per le migliaia di docenti precari cosentini inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) che aspettano e sperano in una chiamata dai vari istituti. Già da oggi, in teoria, i singoli uffici scolastici provinciali avvieranno l’esame delle domande a partire dalla prima fascia delle Gps.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale