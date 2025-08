L’àncora di salvezza della Caritas di Cosenza alle tante famiglie a rischio usura

Al fianco di persone e famiglie in difficoltà economiche: categoria in costante e preoccupante crescita. La Caritas diocesana di Cosenza continua a lavorare per aiutarle, stavolta sfruttando le occasioni offerte dal microcredito, uno strumento di sviluppo economico che permette l’accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione. Il microcredito viene definito come credito di piccolo ammontare finalizzato all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza.

