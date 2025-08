Tutto pronto per la “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Ecco il programma e gli ospiti

Esperienze condivise. Una narrazione collettiva sull’identità vitivinicola della Calabria, curata da sommelier professionisti. E poi un “salotto” enoico, dove scambiarsi idee, proposte, racconti. Ed ancora: musica, tante collettive, giornalisti ed esperti in giro per i vicoletti del borgo. Una festa del vino, diversa da ciò che si è visto finora. Questo è lo spirito di “Grimaldi Enoica Co-Wine Festival”. Tutto pronto per due giorni, 10 e 11 agosto, nel bellissimo borgo di Grimaldi, a pochi km da Cosenza ed in pieno Savuto. L'evento, organizzato da Calabria Straordinaria, Regione Calabria, Arsac, associazione “Grimaldi in rosso”, con il patrocinio del Comune di Grimaldi, Provincia di Cosenza e Città del vino, avrà tra gli ospiti Luca Gardini, Best Italy Wine Critic of the World 2022, Miglior Sommelier del Mondo 2010, critico enologico tra i più influenti a livello internazionale, curatore della Guida ai 1000 Vini d’Italia e della Guida ai Ristoranti d’Italia de L’Espresso e Luca Grippo, sommelier, giornalista, blogger di settore e tantissimi altri wine lovers e semplici amanti del vino invitati all'evento. Sorrisi e sorsi di qualità, si diceva.