Scuola, al via a Cosenza le assunzioni degli Ata: sono 48 i contratti da sottoscrivere

Adesso tocca agli Ata. In corso da settimane le procedure d’immissione in ruolo dei docenti, sono ai nastri di partenza gli iter relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Martedì pomeriggio l’Ufficio scolastico regionale ha illustrato ai sindacati i numeri regionali e provinciali, a cascata rispetto alle 10.348 assunzioni a tempo indeterminato stabilite per il prossimo anno scolastico a livello nazionale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale