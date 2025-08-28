Grande successo per il gala di beneficenza del Rotary a Belvedere: raccolti fondi per progetti solidali

Si è svolto nella splendida cornice del Lounge Bar Sentimento di Belvedere Marittimo, il Gala di Beneficenza promosso dal Rotary Club di Rende, evento che ha visto una straordinaria partecipazione e che ha superato ogni aspettativa, con una raccolta fondi significativa.

«Sono felice e smanioso di comunicarvi subito che la nostra iniziativa è stata un grande successo, ben al di là di ogni più rosea aspettativa», ha dichiarato con entusiasmo Sergio Mazzuca, presidente del Rotary Club di Rende e promotore dell’iniziativa. «Il 40% del ricavato di stasera andrà alla Rotary Foundation, mentre il restante 60% sarà destinato a un progetto di solidarietà condiviso tra tutti i presidenti dei club partecipanti. La Rotary Foundation è un'organizzazione internazionale di beneficenza pubblica, che opera esclusivamente per scopi benefici».

Un’alleanza interclub per il territorio

L’evento ha rappresentato una significativa occasione di collaborazione tra i Rotary Club dell’area urbana di Cosenza e della fascia tirrenica cosentina, in uno spirito di armonia e sinergia che ha dato prova della forza e del valore della cooperazione rotariana.