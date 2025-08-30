Scuola, pubblicati a Cosenza i bollettini per gli incarichi ai supplenti

Ieri era l’atteso giorno del Bollettino Uno per l’affidamento degli incarichi annuali ai docenti precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Giovedì, invece, come previsto, a tempo di record l’Ufficio scolastico provinciale, diretto da Loredana Giannicola, era riuscito a pubblicare il Bollettino Zero destinato ai docenti di Sostegno per i quali le famiglie degli studenti loro affidati lo scorso anno scolastico, avevano chiesto la conferma. Moltissime le richieste accolte anche nel Cosentino, in città come nel resto dell’area urbana e della provincia.

