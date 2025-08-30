Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Scuola, pubblicati a Cosenza i bollettini per gli incarichi ai supplenti

Scuola, pubblicati a Cosenza i bollettini per gli incarichi ai supplenti

Si tratta dei docenti precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Giovedì erano stati invece arruolati gli insegnanti di sostegno richiesti dalle famiglie

L'ufficio scolastico provinciale di Cosenza

Ieri era l’atteso giorno del Bollettino Uno per l’affidamento degli incarichi annuali ai docenti precari inseriti nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps). Giovedì, invece, come previsto, a tempo di record l’Ufficio scolastico provinciale, diretto da Loredana Giannicola, era riuscito a pubblicare il Bollettino Zero destinato ai docenti di Sostegno per i quali le famiglie degli studenti loro affidati lo scorso anno scolastico, avevano chiesto la conferma. Moltissime le richieste accolte anche nel Cosentino, in città come nel resto dell’area urbana e della provincia.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province