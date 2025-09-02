ColtivAzioni, evento conclusivo della mostra itinerante Archivio MABOS in Sila: tra arte, musica e buon cibo

Mettere in rete attori locali – artisti, musicisti, operatori culturali e turistici, agricoltori, artigiani, cuochi – per dare vita a un racconto corale del territorio, tra tradizione, innovazione e sperimentazione: è la mission perseguita dall’infaticabile team del Museo d’arte del bosco della Sila attraverso il progetto itinerante “Archivio MABOS”. Dopo le tappe ad Albi e Carlopoli, dove sono stati esposti bozzetti, appunti, schede tecniche, ma anche materiale fotografico e pannellistica, copertine e illustrazioni dedicate alle residenze artistiche, la terza edizione della mostra, che connette il patrimonio del museo con la popolazione dei paesi limitrofi, sarà suggellata, venerdì 5 settembre, dall’evento “ColtivAzioni”.

«Abbiamo scelto questo titolo per raffigurare l’essenza dell’evento, ovvero coltivare come azione multiforme che parte dalla terra per coinvolgere tutto l’assetto culturale, artistico e sociale, attivando azioni concrete per un presente e un futuro sostenibile e condiviso» spiega Elisa Longo, direttrice del MABOS.

Infatti, l’evento conclusivo, finanziato con risorse del PSR CALABRIA 2014/2022 - Misura 19.4 “Risorse Aggiuntive” - CUP: J48H23001140006 dal GAL dei Due Mari che si conferma motore di sviluppo locale e catalizzatore di energie territoriali, prevede diversi momenti che si susseguiranno dalle ore 9.30 alle ore 20, grazie alla collaborazione con altre realtà del territorio come il Parco Avventura Alberolandia, alle porte del Parco Nazionale della Sila, dove, durante la mattinata, i bambini e i ragazzi di Albi, Carlopoli e paesi limitrofi potranno divertirsi intraprendendo percorsi acrobatici forestali.