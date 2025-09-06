Va in scena “Lattarico è per sempre – Le radici del cuore”, il paese si racconta tra emozioni, musica e innovazione

Quando una comunità decide di raccontarsi con il cuore, il risultato non può che essere magia. E proprio la magia sarà protagonista in Piazza del Popolo, che questa sera, 6 settembre, si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle, dove la voce della tradizione si intreccia con i linguaggi del presente.

Va in scena , infatti, “Lattarico è per sempre – Le radici del cuore”, un talk-show spettacolo che promette di lasciare il segno. Non una semplice serata di intrattenimento, ma un viaggio autentico tra memoria, identità e innovazione. Un evento patrocinato dal Comune di Lattarico, guidato dal sindaco Antonella Blandi, e inserito nel cartellone estivo “E…state a Lattarico 2025”. Ma ciò che rende questo spettacolo davvero speciale è la sua anima popolare e partecipata. Nato dal desiderio spontaneo di un gruppo di cittadini, artisti e musicisti, lo show è il frutto di una passione profonda per le proprie radici, coltivata con cura e condivisa con generosità.

Tra sketch teatrali, musica dal vivo e racconti dal sapore antico, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio narrativo. A guidare il racconto, un cantastorie in vernacolo, vero custode della memoria lattarichese. Il cuore antico di Lattarico batte forte, ma guarda avanti. E così la tradizione si fa scenografia di futuro: grazie all’uso creativo di strumenti digitali, proiezioni immersive e ambientazioni sonore, lo spettacolo porta la commedia popolare in una nuova dimensione innovativa.