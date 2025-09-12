Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Da Paola un dolce pensiero per Brunori Sas, San Fili festeggia con la torta dedicata a Fiammetta

di

L'Istituto Professionale per i servizi di enogastronomia e ospitalità Alberghiera di Paola era presente ieri all'evento di Brunori- Sas. Per l'occasione è stata preparata la torta "Fiammetta ", dedicata alla figlia del cantautore presente nel video della canzone l' albero delle noci e gli studenti e le studentesse , insieme ai docenti, sono stati ringraziati ed elogiati da Brunori per la loro professionalità. “Un ringraziamento particolare - afferma la dirigente Sandra Grossi - alla Sindaca di San Fili Linda Cribari”.

