La 12enne Gina Mancinelli di Paola trionfa a Cinecittà World nel concorso Ragazza Cinema OK Junior

Con i suoi occhi verdi e uno sguardo luminoso, Gina Mancinelli, originaria di Paola, si aggiudica la vittoria nella categoria Junior (8-13 anni) della finalissima nazionale del concorso Ragazza Cinema OK, svoltasi presso Cinecittà World. A soli 12 anni, Gina si afferma come una delle partecipanti più talentuose, conquistando la giuria grazie al suo fascino naturale, alla spontaneità e a una presenza scenica già sorprendente.

L’evento, diretto dal regista Massimo Civale e condotto da Antonio Zequila e Simona D’Aversa, ha visto giovani talenti provenienti da tutta Italia confrontarsi nella finalissima.