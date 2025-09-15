Cosenza, nasce “Affavorì” grazie alla “Terra di Piero”: la trattoria sociale che unisce tradizione e inclusione

A Cosenza è nato un luogo speciale, capace di intrecciare gastronomia, solidarietà e futuro. Si chiama “Affavorì – Trattoria delle persone”, progetto promosso dall’associazione La Terra di Piero, già nota per iniziative di forte impatto sociale in Calabria e in Africa.

Il ristorante si trova in corso Garibaldi, alle porte del centro storico, e vede protagonisti 23 giovani con sindrome di Down e disturbi dello spettro autistico, impegnati tra sala e cucina insieme ad altri ragazzi che hanno appreso l’arte della pasta fresca. A guidarli, in questi due anni di preparazione, è stata Tiziana Turano, “mastra pastaia” che ha trasmesso loro passione e competenza.

Il menù è un omaggio alla tradizione cosentina, con piatti preparati esclusivamente con prodotti locali e arricchiti da un ingrediente invisibile ma essenziale: l’entusiasmo di chi li realizza. Tra le specialità non mancano i celebri maccabuoni al ferretto, simbolo di una cultura gastronomica che si rinnova attraverso l’impegno di una comunità.