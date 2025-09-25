Happy Genetics: scienza, movimento e benessere anti-aging a Cosenza

Sabato 27 e domenica 28 settembre all’Eden Park di Cosenza si terrà il 1° Happy Genetics, un incontro tra medici, professori universitari e specialisti che si confronteranno sulla medicina 3.0, la medicina della longevità, che mira ad estendere la durata della vita e migliorarne la qualità.

Un fine settimana dedicato alla longevità in salute, un confronto a più voci in due giornate molto intense in cui si alterneranno sessioni scientifiche, esperienze pratiche di movimento e di meditazione e tavola rotonda con i relatori dove si metterà in evidenza il concetto di benessere e invecchiamento di successo.

La lente d’ingrandimento si poserà sul Fitness Anti- Aging®, nuovo concept di allenamento dove prevenzione, rigenerazione e vitalità sono racchiuse in un unico percorso: l’esercizio fisico diventa un vero e proprio stile di vita, fondato su principi dell’epigenetica positiva, capace di influenzare la salute e l’invecchiamento in modo attivo e consapevole.