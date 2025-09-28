Rotary Club Rende, incontro sugli incidenti domestici con l’ex direttore dei vigili del fuoco Roberto Dodaro

Nell’ambito delle sue attività di sensibilizzazione e formazione rivolte alla comunità, il Rotary Club di Rende ha organizzato un incontro informativo di grande attualità e valore sociale, ospitando come relatore l’Ing. Roberto Dodaro, già Direttore Generale dei Vigili del Fuoco della Calabria e socio del Club.

La serata, con oltre ottanta presenze, dal formato di “caminetto rotariano”, ha offerto una riflessione approfondita su un tema spesso sottovalutato ma che interessa milioni di italiani ogni anno: gli incidenti domestici. Secondo i dati ISTAT aggiornati al 2024, in Italia si sono verificati circa 2,5 milioni di incidenti all’interno delle mura domestiche, con quasi 550.000 persone coinvolte, tra feriti e deceduti.

Durante il suo intervento, l’Ing. Dodaro ha illustrato le principali cause di questi eventi, tra cui cadute, ustioni, tagli, intossicazioni, traumi da schiacciamento e danni elettrici, sottolineando come fattori quali età, sesso, condizioni psicofisiche e ambientali influiscano notevolmente sul rischio di incidenti.

“Gli incidenti in casa non sono semplici fatalità, ma eventi spesso evitabili – ha affermato Dodaro –. La conoscenza dei rischi e una corretta informazione sono i primi strumenti per proteggere sé stessi e i propri cari.”

Il Presidente del Rotary Club di Rende, Sergio Mazzuca, ha così commentato l’iniziativa: