Un francobollo per il Codex Purpureus Rossanensis: a Rossano la cerimonia il 9 ottobre

Il 9 ottobre 2025, nella sede del Museo Diocesano e del Codex, avverrà l’emissione del francobollo “Le eccellenze del patrimonio culturale” dedicato al Codex Purpureus Rossanensis, concesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e distribuito da Poste Italiane.

La data del 9 ottobre rappresenta una ricorrenza importante per il Museo, poiché ricorrerà il decennale dell’iscrizione del Codex Purpureus Rossanensis nella lista “Memory of the World” dell’UNESCO.

Nell’ambito di questa ricorrenza, l’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e il Museo Diocesano e del Codex hanno in programma un insieme di iniziative che possano celebrarla.

Per l’occasione, infatti, accanto alla cerimonia dell’emissione filatelica e dell’annullo speciale, si vivrà un momento prestigioso con l’iniziativa “Sfogliando il Codex”, che prevede l’apertura straordinaria della teca in cui è custodito il prezioso Codex Purpureus Rossanensis e l’esposizione della miniatura scelta per la rappresentazione del francobollo.