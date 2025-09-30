Rende, città universitaria e cuore pulsante della cultura calabrese, si trova a fare i conti con una crisi abitativa che rischia di compromettere il suo ruolo di polo formativo e accademico. Il caro affitti, fenomeno che sta colpendo duramente le città italiane, non risparmia neppure questa realtà del Sud, dove studenti e docenti fuori sede si trovano sempre più spesso a fronteggiare costi insostenibili per vivere e lavorare dignitosamente.
Caro affitti per studenti e docenti: a Rende si fa sempre più difficile
Le stanze singole per universitari hanno registrato aumenti medi del 10% rispetto all’anno precedente. Fra i 380 e i 550 euro per bilocali e trilocali a Quattromiglia e Commenda. Le “contromisure” dell’Unical
