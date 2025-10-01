Rende, nuove tecniche di ricerca sui reperti archeologici elaborate dall’Unical

L’Unical non smette di stupire. E il nuovo rettore Gianluigi Greco saprà di poter contare su team di ricercatori capaci di fare scoperte innovative in tutti i settori accademici. Ne è un chiaro esempio la ricerca condotta da un’équipe interdisciplinare di archeologi e fisici che sembra destinata a riscrivere un capitolo della storia della Calabria pre-greca.

Per la prima volta infatti, grazie a tecnologie diagnostiche avanzate, è stato possibile ampliare le conoscenze sui processi produttivi utilizzati per realizzare due reperti bronzei dell’VIII secolo a.C. raffiguranti coppie antropomorfe prodotte dalle comunità enotrie della Calabria ionica settentrionale e, al tempo stesso, ottenere ulteriori preziosi indizi sulla struttura sociale e religiosa di una cultura che non ha lasciato testimonianze scritte.

