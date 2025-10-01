Unical di Rende, il neo rettore Greco: «Scommettiamo sul futuro»

Il professore Gianluigi Greco, 48 anni, eletto a primo turno con una larghissima maggioranza (78%) come nuovo rettore dell’Università della Calabria, succede a Nicola Leone e, anche lui, è un ex studente dell’ateneo di Arcavacata.

Che effetto le fa essere diventato il massimo rappresentante del campus in cui ha studiato?

«Sicuramente è un grande orgoglio e il frutto di un lungo percorso. Mi sento di dire che provo un grande entusiasmo».

Ha ottenuto una affermazione netta con il 78 per cento dei voti: chi vuol ringraziare?

«C’è stata un’accoglienza piena da parte dei docenti, degli studenti, del personale amministrativo. Ho provato emozione e soddisfazione per questo: adesso, è il momento di lavorare tutti insieme. Questo è il mio desiderio. È stata una campagna elettorale intensa ma leale e corretta durante la quale abbiamo ragionato e ci siamo confrontati sui programmi».

