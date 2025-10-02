Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
A Montalto Uffugo si celebra la Festa dei Nonni con “Tramandando le Tradizioni”

Di Concetta Vicinotti
Montalto Uffugo
Dal Comune di Montalto Uffugo, guidato dal sindaco Biagio Faragalli, parte un’iniziativa che unisce generazioni, emozioni e memoria collettiva. In collaborazione con i Volontari del Servizio Civile Universale, l'Amministratore comunale ha dato il via al progetto “Tramandando le Tradizioni – Festa dei Nonni 2025”, un evento che dal 1° al 3 ottobre porterà nelle scuole un messaggio profondo di amore e riconoscenza verso chi ha costruito, con pazienza e dedizione, le fondamenta delle nostre comunità: i nonni.
A raccontare l’importanza dell’iniziativa è Vincenzina Calomino, delegata al Welfare, che con entusiasmo dichiara:
"Sono felice di comunicarvi che in questi giorni sosterrò e parteciperò a questa splendida iniziativa organizzata dai Volontari del Servizio Civile Universale insieme all’Amministrazione comunale."
Un’iniziativa -conclude Vincenzina Calomino - che non è solo una festa, ma un viaggio nella memoria e nelle radici culturali del territorio. Le classi seconde e terze degli istituti scolastici locali verranno coinvolte in un percorso educativo e affettivo, fatto di racconti, laboratori e attività legate alla tradizione olearia, uno dei tesori più autentici della nostra terra. Gli alunni avranno la possibilità di ascoltare storie di un tempo, imparare gesti antichi, e comprendere il valore della lentezza, della cura e della sapienza che solo i nonni sanno trasmettere.
“Tramandando le Tradizioni” vuole essere un momento di gratitudine e riflessione, ma anche un invito a costruire un legame forte tra generazioni: un filo invisibile che unisce passato e futuro, memoria e innovazione.
In un’epoca dove la velocità sembra divorare tutto, Montalto Uffugo si ferma per ascoltare chi ha ancora tanto da insegnare. Perché i nonni non sono solo parte della famiglia: sono parte dell’identità di un popolo".

