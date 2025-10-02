La Calabria "sbanca" ad Affari Tuoi. Francesca da Praia a Mare vince 300mila euro grazie al suo coraggio

La Calabria ottiene una nuova grande vincita al programma "Affari Tuoi". Francesca Atorino, infermiera di Praia a Mare, insieme al marito, ha giocato fino in fondo la sua partita andando a vincere l'importantissima cifra di 300mila euro.

Veterana, dopo 38 puntate alla prima offerta accetta il cambio e fa bene in quanto aveva pescato 100 euro. E poi pacco dopo pacco, offerta dopo offerta è arrivata a giocarsi le proprie carte fino alla fine quando gli sono rimasti il pacco da centomila e il pacco da trecentomila. Ha rifiutato anche l'offerta finale da 200mila euro e ha vinto il premio più importante per la gioia di tutta la famiglia, del marito che era accanto a lei e dei suoi due figli.