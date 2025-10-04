Co-housing e indipendenza: la Calabria apre la strada con Inside Out 2

Grazie al progetto “Inside Out”, finanziato dalla Regione Calabria, quattro persone con disabilità visiva hanno svolto da sole le consuete attività quotidiane e hanno vissuto insieme in completa autonomia.

Rendere libere e autonome persone con disabilità visiva attraverso la convivenza e la gestione quotidiana della vita domestica. È questo l’obiettivo di “Inside Out 2”, il prosieguo di un progetto innovativo di co-housing che si prepara a ripartire dopo gli eccellenti risultati della prima esperienza.

I partecipanti sono stati coinvolti in attività pratiche di gestione domestica e cura della propria persona. Hanno imparato a lavarsi, vestirsi e a cucinare da soli, senza dover dipendere da qualcunaltro. Uno degli obiettivi del progetto, infatti, è la sostituzione dell’approccio meramente assistivocon quello autonomizzante ed emancipatore. Questa differenza sostanziale ha permesso alle persone coinvolte di capire e dimostrare che i limiti sono soltanto quelli imposti dalla società.

“Volere è potere”, dice Branko Andrejic, uno dei partecipanti che ha vissuto in prima persona l’esperienza proposta dal progetto. Tutti hanno il diritto di cogliere appieno la vita e tutti devono avere la stessa possibilità di poterlo fare.

Alla luce di questi risultati, il nuovo programma di “Inside Out 2”, finanziato sempre dalla Regione Calabria con i Fondi ADP 2022–2024, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017, offrirà un percorso ancora più mirato e flessibile, con l’integrazione di nuove tecnologie e metodologie.Dieci mesi di attività, articolati in due cicli di cohousing da cinque mesi ciascuno, vedranno quattro persone con disabilità visiva e due giovani normodotati condividere uno spazio domestico a Quattromiglia di Rende, trasformandolo in un ambiente confortevole e stimolante, capace di rafforzare l’autostima. Per fare fede all’idea che dà il nome al progetto, infatti, è proprio lo spazio interno (inside) a favorire, con i suoi stimoli, un’emancipazione esterna (out).