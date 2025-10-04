Cosenza ha un cuore grande, donate coperte per aiutare chi vive in strada

«Come di consueto, raccoglieremo coperte invernali da destinare alle persone che vivono in strada. Saranno poi distribuite durante le uscite dell’Unità di strada. Grazie come sempre per la vostra disponibilità». Appello a tutti i cittadini dell’area urbana da parte dei responsabili e dei volontari dell’associazione “Casa nostra” della Caritas diocesana in vista dell’inverno che non è ancora cominciato, calendario alla mano, ma è già nell’aria perché le temperature cominciano a essere rigide. Soprattutto per i tanti che vivono in strada, non solo negli angoli ma anche in aree centrali di Cosenza come di Rende. Ne conoscono tanti le suore e i volontari dell’Unità di strada che almeno due volte a settimana si muovono per avvicinarli e creare un contatto.

