Sport e solidarietà, “Un Giro di Pista per la Polio” al Campo scuola Coni di Cosenza

Una giornata di sport, impegno e solidarietà quella vissuta il 5 ottobre 2025 al Campo Scuola CONI di Cosenza, teatro della manifestazione “Un Giro di Pista per la Polio”, promossa dal Rotary Club Mendicino Serre Cosentine nell’ambito della campagna mondiale “End Polio Now”.

L’iniziativa ha saputo unire energia, partecipazione e spirito civico, con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per la lotta globale contro la poliomielite, malattia che il Rotary International combatte da decenni con determinazione e risultati tangibili.

Un mosaico di sport e impegno civile

Alla manifestazione hanno preso parte numerose realtà associative e istituzionali: US ACLI, CONI, FIDAL, ACLI Calabria, ASD K42 Cosenza, iMARCOs insieme alla Banda Musicale “Raimondo Reda” di Mendicino e alla Fanfara dei Bersaglieri, che hanno contribuito a rendere l’evento una vera festa di comunità.

Dopo i saluti iniziali, la giornata si è aperta alla presenza delle autorità civili, istituzionali e rotariane. Tra gli interventi più significativi, quello della presidente del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, Sabrina Sinicropi, che ha sottolineato l’importanza di unire le forze per un obiettivo comune: «Solo insieme – ha ricordato – possiamo continuare a costruire un futuro libero dalla polio».