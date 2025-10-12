Ricucire il filo della storia, la famiglia Scanga torna dall’America a Lago

Le radici del cuore. Sono scesi dall’aereo con occhi stanchi ma il cuore carico di aspettative. Non turisti comuni, ma discendenti di calabresi emigrati in America più di un secolo fa. Il loro viaggio è alla ricerca di legami profondi con la loro terra di origine.

Il ritorno degli emigranti dagli Stati Uniti, una delegazione composta da 27 membri della famiglia Scanga provenienti da diverse città americane, è stata una festa collettiva. Un ritorno che ha avuto il sapore della riscoperta e dell’omaggio. Francesco Scanga (1887-1965), capostipite della famiglia, nasce proprio a Lago. Nel 1905 emigra negli Stati Uniti e nel 1912 sposa Eleonora Magliocco (1896-1962), anche lei originaria di Lago. Da questo matrimonio nascono undici figli, portando avanti la tradizione e i legami con la terra d’origine.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale