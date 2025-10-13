Cosenza, a L’isolachenonc’era arriva “Nonni in classe”: un ponte tra passato e futuro

Un progetto di educazione intergenerazionale e service learning per riscoprire il valore della memoria, del dialogo e delle relazioni.

La scuola dell’infanzia L’Isolachenonc’era ha realizzato con grande successo il progetto “Nonni in classe”, un’iniziativa di educazione intergenerazionale che ha coinvolto bambini, insegnanti e nonni in un percorso di ascolto, condivisione e crescita reciproca.

Durante gli incontri, i nonni – accolti come ospiti d’onore – hanno raccontato ai bambini episodi della loro infanzia, mestieri di un tempo, giochi e momenti di vita quotidiana. Con loro, la scuola ha compiuto un autentico salto nel passato, attraverso storie, ricordi e oggetti appartenuti alla loro giovinezza: fotografie ingiallite, giocattoli, utensili e piccoli tesori che custodiscono la memoria di un mondo lontano ma ancora vivo nel cuore di chi lo ha vissuto.

“I bambini hanno ascoltato con curiosità e stupore, ponendo domande e condividendo emozioni – raccontano le insegnanti –. L’obiettivo era avvicinare le generazioni, valorizzando la memoria come strumento educativo e il tempo condiviso come occasione di crescita. L’educazione, prima di tutto, è relazione.”