Cosenza ha un nuovo duo Gemmi-Dionigi, il ds: “Non mi piace parlare di salvezza"

Gemmi-Dionigi è la nuova coppia rossoblù. Nel giorno della presentazione ufficiale alla stampa a far da mattatore è il ds. “Dobbiamo alimentare la passione dei tifosi. Personalmente lavorerò per togliere gli alibi a tutti, vogliamo stupire e non mi piace parlare di salvezza. Sul Cosenza circolano voci che non sono veritiere riguardo a strutture, campi di allenamento, ecc. ecc. ma invece la base è buona. Migliorabile, ma buona. Quanto alla scelta di Dionigi: ci crediamo, è un allenatore propositivo”.

Proprio sulla figura del tecnico sono piovute molte critiche da parte di tifoseria e addetti ai lavori che hanno sottolineato le difficoltà incontrate negli ultimi anni oltre che le passate militanze in altre piazze calabresi. “Arrivo in punta di piedi e voglio essere giudicato per i risultati. Voglio che la gente per prima conosca l’uomo Dionigi. Giocare qui deve essere un onore, questa è una piazza che ha una grande storia. Personalmente ho un’idea di gioco e la ricerca degli uomini sul mercato sarà funzionale alla mia idea di calcio”.

© Riproduzione riservata