Cosenza, mossa in corsia: dal Foggia arriva l'esterno (scuola Sassuolo) Martino

Il Cosenza ha ufficializzato l'ingaggio di Pietro Martino, terzino destro classe 1997. Nell'ultima stagione, il calciatore di Modena ha giocato nel Foggia. I rossoblù puntano ora sul ragazzo cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Successivamente ha giocato per diverse stagioni tra i dilettanti.

Questo il comunicato della società silana: "La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Martino, che nell’ultima stagione ha militato nel Calcio Foggia 1920. L’esterno destro, nato a Modena il 4 agosto 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo. Martino è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Nella stagione scorsa ha collezionato 25 presenze con la maglia rossonera siglando una rete e fornendo due assist. Pietro Martino è pronto a scendere in campo con la maglia del Cosenza".

