Cosenza-tifosi: fumata grigia dopo l'incontro con club e calciatori

Prove di conciliazione tra il Cosenza e una fetta della tifoseria. La fumata giunta dall’incontro riservato nella sala stampa “Bergamini” però è stata grigia. Presenti tra gli altri una rappresentanza della curva Nord “Catena”, del Centro coordinamento club e dell’associazione “Cosenza nel cuore”. Posizione differente per la curva sud “Bergamini”, che attraverso una nota ha spiegato i motivi della sua assenza.

A muso duro, in particolare, i primi che hanno sollevato grosse perplessità sulle tempistiche dell’incontro e su alcuni provvedimenti adottati dalla società negli ultimi mesi. Alcune decisioni assunte, tra i quali daspo e multe ai lanciacori, hanno acuito la “crisi” tra il presidente Guarascio e il cuore del tifo silano. Il massimo dirigente è stato nuovamente esortato a defilarsi dal suo impegno in società, a maggior ragione nel caso in cui dovesse arrivare la retrocessione al termine della stagione. Da parte del club sono giunti segnali distensivi nel tentativo di ricomporre i cocci in vista del rush finale della stagione, nel quale la squadra di William Viali ha bisogno del suo “branco” al completo per salvare il campionato.

Al termine dell’incontro, i rappresentanti del tifo organizzato hanno anche incontrato alcuni senatori della rosa, ai quali è stato sottolineato come ogni decisione sull’eventuale ritorno al “Marulla” sarà presa soltanto al termine dell’assemblea di mercoledì sera. Allo stesso tempo, i sostenitori hanno ribadito il proprio sostegno in trasferta alla squadra (a Genova il settore ospiti farà registrare un nuovo sold-out).

Posizione curva Sud. Assenti gli ultrà Cosenza 1978 curva Sud, che hanno espresso il loro pensiero in una nota diffusa via social: «Quello che non ci è mai piaciuto e non ci piace tuttora, è l’atteggiamento della società nella persona del presidente Guarascio. Non si possono cancellare da un giorno all’altro le minacce di daspo e la noncuranza di anni verso la tifoseria. Non tolleriamo che sia Guarascio ad impedire l’accesso allo stadio attraverso diffide societarie a seguito di contestazioni. Questo modo di agire, secondo noi, non fa che evidenziare la pessima gestione di quella che dovrebbe essere una società di serie B. Pertanto comunichiamo che la nostra decisione sul come e quando rientrare sugli spalti del “Marulla”, dipenderà solo ed esclusivamente da noi, indipendentemente dai beceri tentativi di cercare consensi attraverso la riduzione temporanea del costo del biglietto o dell’ennesima farsa di volersi confrontare con la tifoseria. La contestazione della tifoseria tutta ha dato e sta dando segnali forti. Concludiamo dicendo che ci ritroveremo a Genova».

