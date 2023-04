Calcio a 5, l'U19 del CR Calabria vola ai quarti. Due vittorie e due pari nella 2^ giornata

Due pareggi e due vittorie per le selezioni del CR Calabria nella seconda giornata del Torneo delle Regioni in corso di svolgimento in Veneto. Successi per U15 e U19, pari per U17 e Femminile. La formazione “Juniores” di Mendicino è stata una delle prime rappresentative a staccare il pass per i quarti di finale.

Domani gli Under 19 e la Femminile saranno nuovamente in campo contro il CPA Trento. Osserveranno un turno di riposo invece Under 15 e Under 17 (questi ultimi affronteranno la Sicilia in un allenamento congiunto).

Questi i risultati e i tabellini di oggi.

U15 TOSCANA-U15 CALABRIA 0-2

Marcatori: Luverà (C) al 8’pt, Pardea (C) al 11’pt.

Toscana: Torracchi, Picone, Roda, Mengoni, Fei, Leanza, Bisignano, Poletta, Bianco, Fusi, Neri, Bianconi. All.: Zudetich.

Calabria: Piraino, Garzaniti, Liotti, Santaguida, Macrì, Elia, Grande, Luverà, Pardea, Rachetta, Nesci, Sergio. All.: Maccarrone.

Arbitro: Melito di Castelfranco Veneto. Crono: Cicogna di San Donà di Piave.

Note: espulso Luverà.

Classifica: Molise, Calabria 3; Toscana 0.

U17 TOSCANA – U17 CALABRIA 2-2

Marcatori: Squillaci (C) al 17’pt, Ciardelli (T) al 5’st, Reda (C) al 17’st, Spisani al 15’st.

Toscana: Cerri, Minneci, Ciardelli, Antonizzi, Ballerini, Galli, Fazzini, Panchetti, Cardone, Spisani, Bucci, Castelli. All.: Pullerà.

Calabria: Lumicisi, Dentini, Reda, Nardini, Letizia, Spagnolo, Squillaci, Esposito, Verardi, Sposato, Spanò, Saraceno. All.: Alfarano.

Arbitri: Cicogna di San Donà di Piave e Galvan di Vicenza. Crono: Melito di Castelfranco Veneto.

Classifica: Calabria 4; Toscana 1; Molise 0.

U19 TOSCANA-U19 CALABRIA 2-4

Marcatori: Costantino (C) al 8’pt, Pinto (T) al 11’pt, Guglielmucci (T) al 13’pt, Savio (C) al 14’pt e al 12’st, Iaria al 14’st.

Toscana: Dovichi, Gamannossi, Carmignani, Tempesti, Barone, Stefanini, Romanese, Pedani, Guglielmucci, Pinto, Ocharan, Tazzioli. All.: Affibiato.

Calabria: Fanile, Piro, Celi, Panetta, Scigliano, Iaria, Anello, Savio, Praticò, Costantino, Pellegrino, Valia. All.: Mendicino.

Arbitri: Nori di Vicenza e Larosa di Padova. Crono: Zanardo di Conegliano.

Classifica: Calabria 6; Toscana, Molise 3; CPA Trento 0.

FEMMINILE TOSCANA-FEMMINILE CALABRIA 1-1

Marcatrici: Dragan (C) al 11’st, Lagreca (T) al 17’st.

Toscana: Ammannati, De Luca, Marabissi, Peraldo, Carabba, Tofani N., Basagni, Luciani, Lagreca, Tofani M., Giachetti, Caverni. All.: Tarchiani.

Calabria: Dragan, De Cesare, Fiorentino, Dardano, Bianco, Andreacchio, Folino, Gigliotti, Porpiglia, Talarico, Noto, De Buono. All.: Mardente.

Arbitri: Larosa di Padova e Zanardo di Conegliano. Crono: Nori di Vicenza.

Classifica: Calabria 4; CPA Trento, Molise 3; Toscana 1.

