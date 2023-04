Cosenza, Nasti l’uomo provvidenza... ma può saltare gli eventuali playout

Nel Cosenza che cerca la salvezza c’è chi spinge in modo particolare per regalarla il prima possibile e chiudere anzitempo la pratica per poi concentrarsi su un altro obiettivo personale. I prossimi saranno mesi cruciali per Marco Nasti. L’attaccante classe 2003 di Pavia ha cambiato passo, segnando tre reti nelle ultime cinque gare. Il giovane calciatore di proprietà del Milan si è candidato a diventare uno dei principali uomini salvezza nel derby con la Reggina, risolto nello spazio di due minuti dal novantesimo in poi.

Contro il Pisa ha firmato un’altra perla da tre punti, con un colpo di testa in sospensione che ha fatto fare brutta figura a Caracciolo e Moreo. Nasti ha fretta perché a maggio c’è il Mondiale Under 20 e lui è uno degli elementi di punta dell’Italia di Carmine Nunziata. L’attaccante vuole portare a termine quindi la sua missione con il Cosenza prima di concentrarsi su quella azzurra.

