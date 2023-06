Cosenza, il ds Gemmi si allontana, Viali ha scelto. Inizia settimana decisiva

Questa è la settimana indicata per sciogliere i primi dubbi intorno al futuro del Cosenza. La prosecuzione del rapporto con i silani di Roberto Gemmi e William Viali è un sogno. Entrambi sono distanti dal club di Eugenio Guarascio in questo momento.

Con il direttore sportivo napoletano, il presidente silano ha già avuto un incontro e nelle prossime ore ne avrà un altro, che si preannuncia decisivo per portare ad una schiarita.

Intorno, intanto, è montato il solito clima di confusione, che non è certamente una novità per la società di via degli Stadi.

Chance ancora inferiori di permanenza per Viali, verso Ascoli da oltre una settimana. Il tecnico di Vaprio d’Adda ha espresso la sua inquietudine per la lontananza della famiglia e dunque potrebbe accettare la destinazione marchigiana, nella quale tornerebbe da ex avendo già avuto un passato bianconero da calciatore. L’allenatore che ha conquistato la salvezza undici giorni fa a Brescia è appena rientrato dalla vacanza in moto che si è concesso in Corsica con una piccola cerchia di amici centauri e risolverà il suo futuro.

Praticamente, nel giro di pochi giorni, sebbene sotto contratto fino al 30 giugno, il Cosenza potrebbe ritrovarsi ufficiosamente senza direttore sportivo e allenatore e all’alba di un altro casting. L’ennesimo.

Questo nonostante le parole pronunciate da Guarascio poco meno di un mese fa in un’intervista concessa alla Rai («Ripartiremo con gli stessi uomini in caso di salvezza»).

L’ipotesi di un nuovo paradossale scenario pertanto si staglia sullo sfondo.

I tempi, nel frattempo, si allungano, specie in considerazione del fatto che quest’anno l’ultimo match del Cosenza è andato in scena soltanto il primo giugno (rispetto al 20 maggio di dodici mesi fa che aveva sancito la salvezza dopo il playout di ritorno con il Vicenza). Ciò ha portato già a dilatare i tempi.

Dopo l’interruzione dei contatti con Roberto Goretti, Guarascio in quella circostanza ha ufficializzato l’inizio del nuovo percorso con Gemmi già il 7 giugno.

Il ds napoletano, dopo un largo giro d’orizzonti, ha poi indicato Davide Dionigi come nuovo allenatore dieci giorni più tardi.

Il Cosenza, pertanto, adesso dovrà accelerare per farsi trovare quantomeno in linea con la seconda scelta se vuole evitare di correre il rischio di muoversi in forte ritardo.

Una dilazione dei tempi che si riverbererebbe inevitabilmente anche sulla costruzione del progetto di gioco, dal momento che diversi club cominciano a strizzare l’occhio al calciomercato.

Lasciare il pantano il prima possibile deve essere per questo motivo l’obiettivo di Guarascio, che già in passato ha abituato a coup de théâtre, interrompendo in maniera silente i rapporti con i vecchi protagonisti per chiamarne di nuovi al timone della sua società.