Cosenza, brutta tegola per Caserta: Martino ko, infortunio al terzo malleolo per il terzino

Con un report diffuso questo pomeriggio, il Cosenza ha gelato i tifosi. Fabio Caserta perde per un periodo di tempo ancora non ben definito il terzino destro Pietro Martino, che nel corso della partita di sabato contro l'Ascoli ha rimediato "una lieve linea di frattura composta al terzo malleolo". Una brutta tegola per il tecnico di Melito Porto Salvo.

Il trauma riportato alla caviglia sinistra terrà fuori il laterale modenese per varie settimane. La società silana ha fatto sapere che al giocatore è stato applicato un tutore e che la sua situazione sarà monitorata periodicamente.

Domani, intanto, Baldovino Cimino svolgerà esami strumentali in seguito alla lussazione della spalla destra. Approfondimenti clinici previsti anche per Salvatore Dario La Vardera, che nei giorni scorsi ha accusato un affaticamento muscolare. Infine, i rossoblù hanno fatto sapere che le condizioni di Andrea Meroni, rimasto fuori nel match contro la squadra di Viali a causa di un risentimento al polpaccio, sono in miglioramento.