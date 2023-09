Il Cosenza è già in modalità Pisa. Caserta spera in un bis in trasferta

Massima concentrazione nel gruppo silano prima della partenza per Pisa. La squadra di Fabio Caserta questa mattina effettuerà in città la rifinitura e poi partirà alla volta della Toscana nel tentativo di ripetere il colpo già riuscito a Palermo una settimana fa. Occhio però alle intenzioni della formazione di Alberto Aquilani, che in questa stagione non ha ancora vinto davanti al proprio pubblico.

I nerazzurri, infatti, dopo aver saltato la sfida con il Lecco (si recupera martedì 24 ottobre), sono stati piegati di misura dal Parma (1-2) e hanno poi pareggiato contro il Bari (1-1).

Il Cosenza dovrà prestare dunque la massima attenzione. Caserta, in queste ore, scioglierà i dubbi di formazione che si porta dietro. Ieri si è allenato regolarmente con il gruppo Pietro Martino. Sull’out destro di difesa però toccherà ad uno tra Baldovino Cimino e Andrea Rispoli. Quest’ultimo oggi festeggia i suoi 35 anni.

Precedenti ed ex Dodici precedenti a Pisa per la compagine silana. Bilancio negativo per i rossoblù: cinque sconfitte, quattro pareggi e soltanto due vittorie. L’ultimo successo è datato dicembre 2019.

Il Cosenza di Piero Braglia si impose sulla squadra di Luca D’Angelo per 3-1 in virtù della doppietta di Rivière e del momentaneo 0-2 di Broh. I nerazzurri accorciarono le distanze soltanto nella ripresa con Birindelli. Poi, pochi minuti più tardi, Perina parò un calcio di rigore a Davide Moscardelli.

Stesso punteggio ma questa volta in negativo nel passato campionato cadetto. Alla prima di Viali sulla panchina silana, i pisani conquistarono i tre punti con uno scatenato Morutan (doppietta) e Masucci. Inutile il gol di D’Urso a pochi minuti dalla fine. L’anno prima, 1-1 determinante per il raggiungimento dei playout: all’autorete di Venturi rispose Liotti su rigore (procurato da Zilli). Il primo blitz del Cosenza risale al 1993: il 2 maggio, fu Marulla a determinare il successo dei Lupi dagli undici metri.

L’unico ex presente sul versante toscano non sarà in campo. Ettore Gliozzi, infatti, è fuori dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre. L’attaccante di Siderno ha totalizzato 30 presenze e 7 gol con la casacca silana.

Nel Cosenza sono due invece con un passato al Pisa. Il primo è Andrea Meroni. Il centrale di Monza ha indossato la maglia nerazzurra in 69 occasioni senza riuscire mai a segnare. L’altro ex è il direttore sportivo Roberto Gemmi, grande protagonista dell’ultima promozione in serie B dei toscani e anche dei due successivi tornei.

Designazione Per l’impegno di domani pomeriggio a Pisa, la CAN ha designato Daniele Rutella. L’arbitro della sezione di Enna ha un solo precedente con il Cosenza, relativo al passato campionato. In quel caso, i rossoblù sono stati superati per 2-1 dal Bari al “San Nicola”.

Il fischietto siciliano ha diretto in tre circostanze il Pisa: due pari (1-1 con il Cagliari, nel 2022, e 0-0 con il Cuneo, nel 2018) e una sconfitta (3-2 contro la Viterbese nel 2019). Insieme al direttore di gara, all’“Arena Garibaldi” ci saranno pure gli assistenti Ricci M. e Niedda e il quarto uomo Bozzetto. Completano la squadra arbitrale il Var Miele e l’Avar La Penna.