Maurizio Leone day, 20 anni fa il runner cosentino si laureava campione italiano di cross

Sono trascorsi 20 anni dall'impresa. "Un superlativo Maurizio Leone si laureava Campione Italiano Assoluto di Cross a Villa Lagarina (Trento)", lo celebra la Cosenza K42, società di cui è il mentore oltre che una colonna tecnica. "E pensare che alla vigilia La Gazzetta dello Sport non lo dava tra i papabili contendenti alla vittoria. Il pronostico avventato gli innescò un moto d’orgoglio inarrestabile tanto da adottare un assetto da caterpillar cingolato capace di travolgere chiunque. Al settimo chilometri tra i filari di vigneti in saliscendi l’azione decisiva di Leone che stacca di netto Gabriele De Nard (Fiamme Gialle), giunto poi terzo all’arrivo, Giuliano Battocletti (Co.Ver Mapei), papà di Nadia Battocletti, secondo al traguardo, Umberto Pusterla (C.S. Carabinieri) e Andrea Caimmi (Fiamme Gialle). Leone chiuse i 12km di gara in 35:52".