Grimaldi, rombi di passione: il primo Supercar Show accende i borghi del Savuto

Un giorno d’estate che difficilmente sarà dimenticato. I vicoli silenziosi di Grimaldi, perla incastonata tra le colline del Savuto, si sono trasformati in un circuito emozionante, dove il fascino delle supercar ha incontrato la bellezza senza tempo dei borghi calabresi. L’iniziativa, unica nel suo genere, ha riunito un impressionante numero di bolidi di Ferrari, che hanno sfrecciato tra le stradine del borgo sotto gli occhi stupefatti di residenti e turisti. Dietro a questo spettacolo c’è un’idea chiara e una passione autentica: far conoscere i tesori nascosti della Calabria attraverso la magia dei motori. A raccontarlo è Tonino Santelli, anima dell’evento e uno degli organizzatori del primo Supercar Show del Savuto: «Con questa manifestazione vogliamo far scoprire i nostri borghi, troppo spesso dimenticati. Sono meravigliosi, ricchi di storia e umanità. E poi – aggiunge con entusiasmo – non tutti hanno la possibilità di vedere queste auto da vicino. Portarle nei piccoli centri è un modo per regalare emozione e fare del bene, perché lo scopo è anche benefico». La manifestazione ha regalato momenti adrenalinici, il rombo potente delle Ferrari di diverse epoche ha spezzato per qualche ora la quiete del paese, trasformando il centro storico in un'arena di pura passione motoristica. I piloti, veri e propri artisti del volante, si sono sfidati in una gara di abilità alla guida, dove oltre alla velocità ha vinto il controllo e lo stile. A salire sul gradino più alto del podio è stato proprio Tonino Santelli, a coronamento di una giornata in cui cuore, motori e territorio si sono fusi in un connubio perfetto. L’evento, che ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, non resterà un caso isolato, gli organizzatori promettono nuove tappe e nuovi borghi da far brillare con lo stesso entusiasmo.

Il messaggio è chiaro: la Calabria non ha bisogno di trasformarsi, ha solo bisogno di essere scoperta. E se per farlo servono cavalli, che siano cavalli di razza.