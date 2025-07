Tonino Lorenzi guida il progetto tecnico della Pirossigeno Cosenza Basket: “Qui si costruiscono uomini, prima che campioni”

La Pirossigeno Cosenza Basket ha già annunciato con orgoglio l’ingresso nel proprio staff tecnico del Professor Tonino Lorenzi, figura storica del basket cosentino e nazionale. Il coach vestirà un ruolo duplice: Supervisore Tecnico di tutte le squadre della società e Head Coach dell’Under 19.

“L’entusiasmo contagioso di chi sta costruendo qualcosa di pulito”, così Lorenzi definisce la sua adesione alla Pirossigeno. “Quando Claudio Carofiglio (direttore generale) e Davide Durantini (team manager) mi hanno esposto il progetto, ho visto la stessa luce negli occhi che ho sempre avuto io. Qui non si cerca il risultato facile: si vuole seminare”.

UN PROGETTO TECNICO AMBIZIOSO

Il ruolo di Supervisore Tecnico prevede la creazione di un’identità unica per tutte le compagini rossoblù: “Non vogliamo tante squadre, ma tanti anelli di una stessa catena – spiega Lorenzi –. Controllerò ogni allenamento, discuterò gli schemi con gli allenatori, osserverò i ragazzi. La mia porta sarà sempre aperta per suggerire e aprirmi al confronto”. L’Under 19 della Pirossigeno è composta perlopiù da un gruppo di ragazzi che il coach segue già da due anni e a cui ha trasmesso un bagaglio di esperienza fondato su “ascolto, sacrificio, lealtà”. “Questi ragazzi sanno che non accetto alibi, ma sanno anche che darei la vita per loro”, sottolinea l’allenatore.