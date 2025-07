Hermes League a Castrolibero, successo per la seconda edizione: sport e valori al Parco Collodi

Si conclude la seconda edizione della Hermes League, un evento che ha trasformato il Parco Collodi di Castrolibero in un vero e proprio centro di aggregazione e divertimento. Con 12 serate all'insegna del calcio a 7 e dei tornei di carte napoletane, la Hermes League ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 1000 persone, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo.

Ciò che distingue profondamente la Hermes League non è solo la sana competizione che anima i 10 team in campo, o l'emozione delle sfide a carte, ma soprattutto la profonda etica e i valori intrinseci che ne costituiscono il fondamento. La filosofia del gruppo organizzatore è infatti incentrata sul dare autentico valore all’esperienza stessa, andando ben oltre il mero premio finale.

I vincitori non si aggiudicano solo trofei, ma la possibilità di vivere esperienze uniche e indimenticabili, sia sul territorio locale che in altre affascinanti regioni d’Italia. Questo approccio innovativo sottolinea con forza l’importanza di creare ricordi duraturi, promuovere la scoperta del territorio e incentivare la crescita personale attraverso il divertimento, la condivisione e la socializzazione.